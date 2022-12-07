محافظ جنوب سيناء يلغي إجازات القيادات التنفيذية دون موافقته الشخصية

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرارًا اليوم الأربعاء بمنع الإجازات لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة إلا بتصديق شخصي منه أو الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم بقاعة الديوان العام، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة.

وقال المحفظ في بيان، إن شرم الشيخ أصبحت على قمة المدن السياحية العالمية بعد استضافة قمة المناخ COP 27 الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه لابد من المحافظة على مستوى مدينة شرم الشيخ ولن تكون أقل مما ظهرت به أمام السياح في قمة المناخ.

الجندي المجهول

وأكد «فودة»، أن الجندي المجهول في تطوير مدينة شرم الشيخ الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ التي كانت تعمل ليلا ونهارا من أجل تنفيذ المشروعات في كل المحافظة، لا سيما في مدينة شرم، مشيدًا أيضًا بالمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء حيث بذلت جهدا كبيرا على مدار شهور.

تورته نجاح قمة المناخ

على هامش المجلس التنفيذي للمحافظة، أهدى المحافظ تورته لجميع الحضور بسبب نجاح قمة المناخ، قائلًا إن هذا هو اللقاء الأول مع كافة المسئولين بالمحافظة بعد مؤتمر المناخ.

وقدم الشكر للجميع لأنهم شاركوا في ظهور مدينة شرم الشيخ بشكل لم يسبق له مثيل أمام الوفود المشاركة في قمة المناخ، وقرر صرف مكافأة لكل العاملين في الجهاز التنفيذي للمحافظة.