مصرع وإصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

توفي شاب وأُصيب 4 آخرين بينهم طفل، بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافطة كفر الشيخ، وذلك بمركزي «كفر الشيخ والرياض»، وتم نقل المتوفى والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تم إيداع جثة المتوفى فى مشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوصول إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول جثة متوفي ومصابين، إلى المستشفى فى حوادث متفرقة.

أسماء المتوفى والمصابين

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «ش.ح.أ»، 17 سنة، فى حادث انقلاب سيارة بقرية محلة القصب، بمركز كفر الشيخ، كما تبين إصابة كل من، «م.ص.م»، 15 سنة، من قرية المثلث، بمركز الرياض، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب دراجة نارية، و«أ.ا.ر»، 16 سنة، من الرياض، بتسمم لتناول دواء بطريق الخطأ، فيما أُصيبت «هـ.م.ا»، 30 سنة، من منطقة القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، بتسمم لتناول غذاء فاسد، كما أُصيب الطفل، «ع.ا.أ.ع»، 3 سنوات، باشتباه تسمم، نتيجة عضة حيوان.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.