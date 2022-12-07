انخفاض درجة الحرارة في كفر الشيخ اليوم.. وانتظام حركة الصيد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، عن الأيام الماضية، وذلك وسط سطوع الشمس، بعد انجلاء الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الرابعة من صباح اليوم واستمرت حتى قبل قليل.

وسجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح 5 كم في الساعة، بينما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انتظام رحلات الصيد

بينما انتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عدد من المراكب من ميناء الصيد بالبرلس ، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز ومدن المحافظة وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها حال هطول أمطار.

توقعات الأرصاد الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.