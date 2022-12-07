محافظ الشرقية يحيل 21 من العاملين بالصحة والتعليم إلى التحقيق 

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة 21 من العاملين إلى التحقيق

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركزي الإبراهيمية و أولاد صقر؛ لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

ـ عدم تواجد 9 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة عباس محجوب الإبتدائية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ـ عدم تواجد 9 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الحلوات التابعه للإدارة الصحية الإبراهيمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ـ عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الشوافين التابعه للإدارة الصحية بأولاد صقر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.