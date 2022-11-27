محافظ الشرقية: إنشاء 28 مركز شباب جديدا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نفذت عددا كبيرا من المشروعات في المحافظة، بواقع إنشاء 28 مركز شباب جديدا و9 مراكز جرى رفع كفاءتها، إذ تم تسليمها ودخلت الخدمة، وهو ما يمثل طفرة كبيرة في مركز الحسينية بإتاحة 37 مركز شباب في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

كان هناك عجز شديد في مراكز الشباب بالمحافظة

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «كان هناك عجز شديد في مراكز الشباب بالمحافظة، رغم أن كبر مساحة وعدد سكان المحافظة، وكان بعض المراكز في حاجة إلى إحلال وتجديد، وبعضها يحتاج إلى صيانات، وما حدث يمثل طفرة كبيرة جدا وإن شاء الله تتم على جميع مراكز وقرى المحافظة».

هناك عدة معايير لإحلال مراكز الشباب

وأشار «غراب»، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف التركيز على مركز معين أو بعض القرى من أجل إنهاء هذه الإنشاءات أو الإحلال والتجديد، موضحًا أنّ هناك عدة معايير لإحلال مراكز الشباب، منها عدم القدرة على استخدام مبانيها وملاعبها، وكان هناك مراكز شباب لم يكن بها إلا ملاعب ترابية، وكانت المنشآت حالتها سيئة، وتم إحلال مبانٍ من البداية، وجرى إنشاء ملاعب نجيلة صناعية.