محافظ كفر الشيخ: إنشاء أول مركز للتنمية الشبابية يخلق جيلا رياضيا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال تفقده إنشاء مركز للتنمية الشبابية بحي سخا بشرق مدينة كفر الشيخ، إن هناك توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إنشاء مراكز للتنمية الشبابية لكي يصبحون منارة رياضية، بهدف إعداد أجيال من الرياضيين قادرة على خوض البطولات المحلية والدولية بكل قوه ومهارة لرفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية.

اهتمام كبير بقدرات الشباب الرياضية

وأشار الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن زيارة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم للموقع تعكس اهتمام الدولة بملف الشباب وتنمية قدراتهم الرياضية وتوفير المكان اللائق لإعدادهم بدنيًا إلى جانب كونه متنفسًا للشباب و إضافة قوية لملاعب المحافظة في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة.

وجدد «عزت»، شكره لمحافظ كفر الشيخ، على قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية بناء على قرار رئيس الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، معربًا عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذي يعد و صناعة الأبطال الرياضيين وإعدادهم المتميز.

قرار تخصيص للمركز

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، كانت قد تسلمت في شهر فبراير من العام الجاري قطعة أرض تبلغ مساحتها 5 أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحي سخا، لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص الماحة السابق ذكرها بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ و الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، موقع إنشاء مركز التنمية الشبابية شرق كفر الشيخ بسخا، كان في استقبالهم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب و الرياضة، لمتابعة حجم الإنجاز بالموقع على الطبيعة والوقوف على آخر المستجدات و تابعة تطور الأعمال الإنشائية به في وجود طاقم العمل الهندسي.