خبير اقتصادي: تصريحات ماكرون عن تجاوز فرنسا لأزمة الطاقة «ثقة مبالغ فيها»

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير اقتصاد الطاقة من لندن، إنّ تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن اجتياز بلاده أزمة الطاقة في الشتاء رغم توترات الأسواق العالمية، ثقة مبالغا بها، لافتا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي وفرنسا عضو رئيسي فيه، يواجه مشكلة اقتصادية وأزمة طاقة عالمية، وبالتالي مهما حاول ماكرون طمأنة الشعب الفرنسي، فإنّ هناك نقصًا في إمدادات الغاز والنفط، خاصة بعد فرض سقف سعر على صادرات النفط الروسي ووقفه اعتبارًا من أمس.

طمأنينة لا تنسجم مع واقع الأمور في الاتحاد الأوروبي

وأضاف خبير اقتصاد الطاقة من لندن في مداخلة عبر «سكايب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الطمأنينة لا تنسجم مع واقع الأمور في الاتحاد الأوروبي الذي يواجه مشكلة اقتصادية ضخمة، وشكاوى من الشعوب الأوروبية التي أبلغت حكوماتها أنّها غير قادرة على دفع فواتير الطاقة خاصة في موسم الشتاء.

فرنسا تعتمد في 70% من كهربائها على الطاقة النووية

وأشار سلامة، إلى أنّ فرنسا تعتمد في 70% من كهربائها على الطاقة النووية، والتي أصبح لديها انخفاض فيها بسبب أعمال الصيانة، ومع ذلك تحتاج إلى كميات من الغاز الروسي أو العالمي لأن اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، ما يعني احتياجها لإمدادات كبيرة من النفط، وستتأثر مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي، كما أنّ طمأنة الرئيس ماكرون التي رحب بها الشعب الفرنسي لا تنسجم مع واقع الأمور.