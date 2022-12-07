إصابة سيدتين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب قبل قليل سيدتين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلا إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكليو 90 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون؛ مما أسفر عن إصابة سيدتين بجروح متفاوتة وجري نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «سكينة محمد النوني، 32 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونرمين موسي عبدالرحمن، 39 سنة، مقيمة الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بأنحاء الجسم».

نقل مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي إلى المستشفى

وجرى نقل مصابي حادث انقلاب السيارة الملاكي إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاجات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.