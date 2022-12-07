3 دورات تدريبية للمواهب المشاركة في مهرجان المسرح الخليجي لذوي الهمم

قال الكاتب والفنان السعودي ياسر مدخلي، رئيس لجنة التحكيم بمهرجان المسرح الخليجي السادس لذوي الهمم، إن المهرجان سيتضمن 6 مسرحيات، بواقع عمل فني لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

تنقل المهرجان في كل الدول الخليجية يعلي مبدأ التعاون بينها

وأوضح رئيس لجنة التحكيم بمهرجان المسرح الخليجي السادس لذوي الهمم، خلال مداخلة عبر «Zoom»، في برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تنقل المهرجان في كل الدول الخليجية، يعلي مبدأ التعاون، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر يمنح فرصة للتنافس بين الدول من أجل استدامة المهرجان، كما نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 3 دورات تدريبية للمواهب المشاركين من الوفود، مثل دورة التأليف المسرحي، ودورة في التمثيل، ودورة في بناء الشخصية المسرحية.

جميع الدول الخليجية حرصت على المشاركة وتقديم إبداعات أبنائها

وأشار رئيس لجنة التحكيم بمهرجان المسرح الخليجي السادس لذوي الهمم إلى أن جميع الدول الخليجية حرصت على المشاركة وتقديم إبداعات أبنائها وبناتها من الموهوبين والموهوبات في مجالات مختلفة من مجالات الإبداع في الفنون المسرحية.

تنقل المهرجان بين الدول يعكس تضافر الجهود بين دول مجلس التعاون

وأكد رئيس لجنة التحكيم بمهرجان المسرح الخليجي السادس لذوي الهمم، أنّ المهرجان يوفر فرصة للشباب الموهوبين من ذوي الهمم، كما أنه أفرز مواهب مختلفة في التمثيل والتأليف والعزف الموسيقي والاستعراض والغناء، وغيرها من مهارات المسرح، موضحًا أن تنقل المهرجان بين الدول يعكس تضافر الجهود بين دول مجلس التعاون وعملها على تحقيق مبدأ التعاون فيما بينها، ولا شك أن الاهتمام بدمج وتمكين ذوي الإعاقة يتجاوز اكتشاف المواهب إلى ترسيخ مبدأ منح الفرصة للتنافس بين الدول حتى تدعم مسألة الاستدامة في المهرجان.