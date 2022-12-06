محافظ جنوب سيناء عن فتاة موهوبة من ذوي الهمم: نموذج مشرِّف

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص، أن ذوي الهمم يقدمون للمجتمع نماذج مشرفة ومواهب في كل المجالات، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد الذي وجه بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع باختلاف قدراتهم.

وقال إنه يقوم بحضور حفلات ذوي القدرات لمشاهدة مهاراتهم، موضحا أن قصور وبيوت الثقافة بجنوب سيناء تتبنى المواهب الفنية في كل المجالات لا سيما المواهب من ذوي الهمم.

موهبة فتاة من ذوي الهمم

قال أحمد فريح وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» أن بيت ثقافة دهب بمحافظة جنوب سيناء اكتشف موهبة لفتاة من ذوي الهمم تدعي فريدة مجدي، وأشاد بها رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي وقال إن الموهبة الفذة للطفلة فريدة مجدى سيتحدث عنها الوسط الفنى الموسيقى والغنائى قريبا.

وأكد أن الطفلة تمتاز بقدرتها الفائقة على العزف على الاورج والغناء بأصوات زمن الفن الجميل وهى تؤدى بإتقان الموال والطقطوقة والاغنية ذات المقامات الصعبة.

دور الأسرة

والدة فريدة تقول لـ«الوطن»، إن الفتاة ولدت فاقدة للبصر ولكنها تملك إرادة قوية وتحب الفن بمختلف أنواعه، إلى جانب أنها متفوقة دراسيا، واستطاعت بالروح العالية والعزيمة التغلب على الصعوبات، وكانت تقوم بالتدريب داخل بيت ثقافة دهب، مشيرة إلي أن ابنتها تجيد العزف على الة الاورج واتقنت الغناء بكافة الوانه.

في سياق متصل قالت ضحى محمد مدير بيت ثقافة دهب ان الطفلة فريدة لديها إمكانيات فنية هائلة.