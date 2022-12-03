«اتحاد الإعاقات الذهنية» لقناة الحياة: القيادة السياسية ذللت جميع العقبات أمام ذوي الهمم

قال محمود الشيخ، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن الاتحاد تأسس عام 2014، وذلك من أجل الاهتمام بالنواحي الرياضية لذوي الهمم، مشيرا إلى أن أصحاب القدرات يحتاجون دائما للرياضة والاهتمام والكثير من الأشياء الأخرى: «نجحنا في أننا نعمل حفلة قادرون باختلاف، وكان حلمنا إقامتها تحت رعاية الرئيس، والرئيس وافق وحضر».

الشيخ: كل احتفالية تنتهي بتوصيات جديدة واستجابات

وأضاف «الشيخ»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أنه منذ ذلك التاريخ باتت جميع جهات الدولة ووزارة الشباب والرعاة يقفون بجوار الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وأصبحت كل احتفالية تخص ذوي الهمم يصدر في نهايتها الكثير من الاستجابات التي من شأنها تذليل العقبات أمام تلك الفئة المهمة بالمجتمع.

إنشاء أول فصول دعم لذوي الهمم

واستطرد: «الولاد كانوا دايما بيطلبوا من الرئيس طلبات لما يقابلوه والرئيس دائما كان بيستجيب لهم، ويوجه الحكومة بها، وبخصوص الأوبرا فقد تم إنشاء أول فصول دعم لذوى الهمم، بخلاف تخصيص نسبة لهم في مشروع سكن لكل المصريين، والدولة بقت عاملة حساب ذوي الهمم في كل حاجة بتعملها».

وأوضح أنه منذ أكثر من 4 سنوات وحتى الآن دائما ما يجد ذوو الهمم الاهتمام والرعاية من كل المسؤولين بالدولة المصرية؛ الأمر الذي أشعرهم بالفخر والانتماء لما يجدوه من اهتمام كبير ودائم.