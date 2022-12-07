هيئة الدواء تحذّر من استخدام المضادات الحيوية في خفض درجة الحرارة

نشرت هيئة الدواء المصرية، منشورا توعويًا بشأن الاستخدام الصحيح المضاد الحيوي، وقالت هيئة الدواء إن المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، ومن أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية اعتبارها أدوية خافضة للحرارة، وهذا يكون له تأثير سيء على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى نشاط البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

محاذير استخدام المضادات الحيوية

ونشرت هيئة الدواء مجموعة من المحاذير من بينها التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب، واستخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب، واستخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب، واستخدام المضاد الحيوي دون الرجوع لمقدم الرعاية، إلى جانب استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

نشاط البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية

​وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة تجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، لأنه يؤدي إلى نشاط البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية، ما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة، ​وللاطلاع على سياسة وبروتوكول ترشيد استخدام مضادات الميكروبات من خلال هذا الرابط.