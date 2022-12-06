هيئة الدواء تحذر من استعمال أدوية السكر في علاج السمنة وفقدان الوزن

تحذر هيئة الدواء المصرية من استعمال أدوية السكر، لعلاج السمنة أو فقدان الوزن؛ نظرا لأنها قد تحدث آثارا جانبية بالغة السوء؛ إذا تم تناولها بجرعات كبيرة، أو تم تناولها مع عقاقير أخرى لعلاج فقدان الوزن.

وتحذر الهيئة من شراء الأدوية بغرض التخسيس من خلال الإعلانات التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قد تتسبب تلك الأدوية في أضرار صحية كثيرة، لأنه من الصعب على المواطنين اكتشاف العبوات المقلدة؛ نظرا للتشابه الشديد في الشكل الظاهري لها مع المستحضر الأصلي.

​​​وتؤكد هيئة الدواء أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.