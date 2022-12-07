انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم بالإسكندرية.. جرام 21 يسجل 1720 جنيها

انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم، بأسواق الإسكندرية، تمثل في انخفاض مضاعف خلال تعاملات اليوم، بعدما سجل عيار 21 أمس 1830 جنيها في الأسواق لينخفض مع ظهر اليوم إلى 1770 جنيهًا، بل ووصل في الوقت الراهن إلى 1720 جنيهًا، وذلك بانخفاض أسعار الذهب اليوم بقيمة 110 جنيه أي بنسبة 6% عما كان عليه أمس مع توقعات باستمرار الانخفاض.

وقال مجدي نعيم كيرلس، عضو شعبة تجار المجوهرات والمصوغات في الإسكندرية، إن سعر الذهب اليوم يتغير بين حين وآخر، حيث انخفض في السوق بوصوله إلى مبلغ 1720 جنيها لجرام 21، وما يسمى بالذهب العربي.

سعر الذهب اليوم عيار 21

واضاف «كيرلس»، لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب 21 في الأسواق يقدر بقيمة 1670 جنيهًا للجرام الواحد، للبيع من الزبون إلى التاجر، بينما بلغ سعر الجرام 1720 جنيها للبيع من التاجر إلى الزبون.

وأوضح أن سعر الذهب اليوم للجرام 18 أو ما يسمى الذهب الأفرنجي، سجل في السوق سجل 1500 جنيه، لافتا إلى أن سعر البيع من العميل للتاجر يقل 50 جنيهًا عن سعر الشراء من التاجر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 13850 جنيها مصريا، لافتًا إلى أنه لم تضح الرؤية حتى الآن إذ كان هناك انخفاض آخر أم لا، إلا أنه يأمل استقرار الأسعار لعودة العمليات التجارية بشكل أمثل.