أسعار الذهب اليوم تدفع والد عروس للتخلي عن نصف شبكة ابنته بالفيوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، اضطرابًا خلال ختام التعاملات المسائية، وهو ما جعل بعض تجار وباعة الذهب يتوقفون عن إعلان سعر المعدن الأصفر لحين استقراره، فيما اتخذ والد عروس في محافظة الفيوم قرارًا مفاجئا عقب بلوغ سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من 1800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

وقال علاء فاروق، أحد تجار الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب الآن جاءت كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين بلغ 2115 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1800 جنيه، ومصنعية تتراوح بين 35 و60 جنيها.

- سعر الذهب اليوم عيار 18 بلغ 1586 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 14800 ألف جنيه.

التوقف عن تسعير الذهب

وأوضح أنّ عدم استقرار أسعار الذهب يرجع إلى تباين الطلب عليه، مُبينًا أنّ بعض تجار الذهب توقفوا عن التسعير اليوم، فضلًا عن قلة الإقبال على الشراء، وذلك لحين استقرار أسعاره مرة أخرى.

والد عروس يتخذ قرارا غريبا

على الجانب الآخر، دفعت أسعار الذهب اليوم والد عروس في الفيوم، لاتخاذ قرار أثار استغراب وفضول الكثيرين، بينما دعا آخرون للسير على خطاه والتصرف مثله، مؤكدين أنّ النتيجة ستسعدهم وتسعد أبناءهم.

وقرر يوسف جنيدي، أحد أهالي مركز طامية بمحافظة الفيوم، تخفيض كمية شبكة ابنته، والاكتفاء بـ 10 جرامات فقط، كان قد اشتراها العريس في الخطوبة، وذلك تيسيرًا عليه، وحتى لا يحمله أعباءً ثقيلة تجعله يستدين لإتمام زفافه.

مبادرة تيسير الزواج

وقال «جنيدي»، موظف، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه سمع عن مبادرة تيسير الزواج التي انطلقت منذ فترة، وقرر أن يبدأ بنفسه على الرغم من عدم دخول تلك المبادرة حيز التنفيذ، قائلًا إنّ عريسا وصفه بأنه على خُلق ودين تقدّم لخطبة ابنته، فقرر ألا يكون عبئًا عليه، واتفق معه على 20 جراما من الذهب فقط «شبكة»، أحضر منها 10 جرامات في الخطوبة، وتبقى 10 جرامات أخرى.

ألغى باقي الشبكة

وأشار إلى أنّه حينما عرف سعر الذهب اليوم، اتصل بخطيب ابنته وأخبره ألا يفكر في باقي الشبكة المتفق عليها وألا يشتريها ويكتفي بما أحضره فقط، قائلًا إنّه لن يستفيد شيئًا هو أو ابنته إذا تزوجت وعريسها مديون أو اضطر لبيع أرض أو أملاك لإتمام الزواج.

أقلهن مهرًا أكثرهن بركة

ولفت إلى أنّه يسير على هدي الرسول في دعوته للتخفيف في المهور والعمل على بناء بيت صالح، «أقلهن مهرًا أكثرهن بركة»، لذلك اتفق مع العريس على إلغاء النيش، وغرفة الأطفال، وأسطول سيارات العفش والاكتفاء بسيارتين فقط، مع إلغاء هدايا والدة العريس.

نصح الجميع بتطبيق المبادرة

ووجه «أبوالعروسة» نصيحة إلى جميع أولياء أمور الفتيات، بالتخلي عن العادات والتقاليد في الزواج، وعدم الخوف من المجتمع، ومساعدة الشباب والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، قائلًا «من يسّر حلالًا عسّر حرامًا، ومن عسّر حلالًا يسّر حرامًا».