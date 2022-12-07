أسعار الذهب اليوم تجبر أصحاب السبائك على بيعها.. عيار 21 يسجل 1780 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا ملحوظًا على مدار الساعات الماضية، وهو ما جعل أصحاب السبائك يخشون انخفاض السعر بصورة أكبر، فهرع الكثيرون منهم لبيع السبائك التي يمتلكونها، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، وتجنب الخسارة في حالة انخفاض السعر عن ذلك.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 7/12/2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وقال علاء فاروق، صاحب محل ذهب ومجوهرات بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ سعر أونصة «أوقية» الذهب بلغ 1770 دولارًا، بينما جاء سعر الذهب اليوم في التعاملات الصباحية جاء كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم الأربعاء 2003 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 1780 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بلغ اليوم 1526 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022، فإنّه بلغ 14240 جنيهًا، وذلك قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

وأوضح «فاروق»، أنّ هناك إقبال كبيرًا من المواطنين الذين يمتلكون سبائك الذهب على بيعها منذ الصباح، موضحًا أنّ انخفاض أسعار الذهب أمس الثلاثاء بصورة كبير، أصبح هناك تخوف من قبل الذين استثمروا أموالهم في الذهب سواء في صورة سبائك أو مجوهرات، فقرر الكثير منهم بيعها في التوقيت الحالي وتحقيق أرباح من فارق السعر عن التوقيت الذي اشتروا فيه خوفًا من انخفاض أسعار بصورة أكبر وخسارتهم.

تقليل كميات الشبكة

وأكدّ أنّ هناك انخفاضًا ملحوظًا في كميات الذهب التي تخص «الشبكة»، موضحًا أنّهم قديمًا كانت الشبكة لا تقل عن 70 جرامًا، ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك قلة كبيرة في حجم الشبكة، موضحًا أنّ الشبكة الآن أصبحت تتراوح بين 25 جرامًا وحتى 70 جرامًا، بينما يتم إثبات كمية أكبر من الشبكة في القائمة لضمان حق العروس، مؤكدًا أنّ ذلك يرجع لأسعار الذهب.

يختارون أوزان قليلة وأشكال كثيرة

ولفت إلى أنّه لاحظ أنّه الآن أصبحت العروس تختاز قطع ذهب خفيفة الوزن لتقوم بشراء عدد أكبر من القطع الذهبية، بعكس قديمًا حيث كانت تحرص العروس على شراء القطع الكبيرة.