أسعار الذهب اليوم تتجاوز حاجز الألفين.. وعيار 24 بـ2091 جنيها

تجاوزت أسعار الذهب حاجز غير مسبوق اليوم، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 2.091 جنيه في الجرام الواحد، وهو سعر لم يحدث من قبل وبالنسبة لكل الأعيرة الأخرى أيضا مثل جرام 21.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الذهب وفق جولة أجرتها «الوطن» في محال الصاغة بمنطقة حدائق القبة شارع مصر والسودان.

أسعار الذهب اليوم

تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حاجز الألفين جنيه، حيث سجل نحو 2,091 جنيهًا رسميًا دون مصنعية، ويصل 2150 جنيها بالمصنعية في بعض المحال.

كما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى نحو 14,640 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1840 جنيهًا دون المصنعية والدمغة.

وسجل سعر الجرام عيار 18 اليوم نحو 1,569 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,220 جنيها.

وسجل سعر الأونصة نحو 63,266 جنيها للبيع، و65,043 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1,422 جنيها بما يعادل نحو 57.89 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1,244 جنيه بما يعادل 50.66 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1,066 جنيه بما يعادل 43.42 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 829.48 جنيه بما يعادل نحو 33.77 دولار.