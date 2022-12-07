بعد تذبذب أسعار الذهب.. مواطنو الغربية يكتفون بشراء «دبلة وخاتم»

تشهد أسواق الذهب بمحافظة الغربية، إقبالًا ضعيفًا بسبب ارتفاع الأسعار، وعزوف البعض عن الشراء والاكتفاء بدبلة وخاتم فقط، كما أقبل البعض على شراء الذهب المستعمل لكونه أقل سعرا من الجديد.

الاكتفاء بدبله وخاتم

وقال محمد شهاب أحد صاحب محلات الذهب بمحافظة الغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسواق الذهب شهدت انخفاضًا طفيفًا في سعر جرام الذهب عن الأمس بفارق 100 جنيه، والأسعار تتغير على مدار اليوم، وأن بعض من المقبلين على الزواج، يكتفون بشراء خاتم ودبلة فقط، لا يتجاوز وزنهما 10 جرامات.

وأضاف «شهاب»، أن محلات الذهب المختلفة اليوم تشهد إقبالا طفيفا من بعض المواطنين على بيع الذهب بعد انخفاضه، خوفًا من تعرضهم إلى خسارة أموالهم، مشيرا إلى إقبال البعض على شراء الذهب المستعمل كونه أقل سعر في المصناعية، بفارق 80 جنيها عن الذهب الجديد.

أسعار الذهب بالغربية

ولفت إلى أن أسعار الذهب جائت كالآتي سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 1730 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 1980 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 1480 جنيها، مع اختلاف أسعار المصناعيه وأعلى سعر للمصنعية 120 جنيها.