أسواق الذهب في الوادي الجديد:«اشتري بالتقسيط والفائدة 27%» 

تشهد أسواق الذهب حالة من عدم الاستقرار، وركود حاد في عملية البيع والشراء خلال الفترة الجارية، بالوادي الجديد، لذلك لجأ بعض التجار إلى تدشين مبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال بيع الذهب بالتقسيط.

أسعار الذهب مبالغ فيها للغاية

وقال رامز محسن، أحد كبار تجار الذهب في محافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب مبالغ فيها للغاية، وتسببت في عزوف المواطنين عن الشراء، لذلك جرى التعاون مع إحدى شركات المشروعات التمويلية لتقسيط شراء الذهب للعملاء للمرة الأولى في مصر، حتى يمكن للفرد الشراء والتخفيف عن كاهل المقبلين على الزواج وبأقل مصنعية.

أوضح أن سعر الفائدة وصلت بالاتفاق مع الشركة إلى 13.5٪ لمدة 6 أشهر، بينما تصل سعر الفائدة إلى 27٪، في حالة التقسيط لمدة عام كامل.

شراء دبلة ومحبس فقط

وأضاف محمود عبد الجليل، أحد تجار الذهب بمدينة الخارجة، لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من الأهالي بالمحافظة، وخاصة المقبلين على الزواج يكتفون بشراء دبلة ومحبس فقط، بعد زيادة الأسعار على الجرام الخاص بالذهب، مؤكداً أن صغار تجار الذهب يواجهون خسائر كبيرة وأن مكسبهم في جزء بسيط من المصنعية، لكن هناك مؤشرات على معاودة الأسعار في الانخفاض مرة أخرى.