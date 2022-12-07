أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر 2022، أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى كليات الجامعة للعام الدراسي 2022 - 2023.

أسماء الفائزين بالانتخابات

وقال رئيس جامعة مطروح، إن أسماء الفائزين على مستوى الكليات جاءت على النحو التالي:-

- كلية التربية: أنس عاشور شايخ رئيسًا للاتحاد، ومحمد عبد الفتاح السيد نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، أحمد حسن أحمد رئيسًا للاتحاد، وآلاء أيمن أحمد نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية الطب البيطري: فادي ثروت إسحاق رئيسًا للاتحاد، وميار صبري السيد نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية السياحة والفنادق، ندى محمود عبد الرحمن رئيسًا للاتحاد، وأحمد خالد عبد المنعم نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية التمريض: أحمد ربيع محمد رئيسًا للاتحاد، وعوض خالد عوض نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية التربية للطفولة المبكرة، رؤى سعيد محمد رئيسًا للاتحاد، وعلياء إسماعيل نصر نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية التربية الرياضية بنين، إبراهيم محمد عبيد رئيسًا للاتحاد، وعماد منصور عبد الفتاح نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية علوم البترول والتعدين، محمود محمد محمود رئيسًا للاتحاد، وأحمد عبد الحميد السيد نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية التربية النوعية، شروق علي محمد رئيسًا للاتحاد، وأحمد علي محمد نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية الآثار واللغات، أشرف محمد صفوت رئيسًا للاتحاد، ومحمد صبحي أحمد نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: عبد الرحمن أحمد عبد المنعم رئيسًا للاتحاد، وأدهم طارق محفوظ نائبًا لرئيس الاتحاد.

تهنئة الاتحادات الطلابية

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، الطلاب الفائزين متمنيًا لهم دوام التقدم والرقي، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية تتم بشكل ديمقراطي وفي إطار من الشفافية منذ انطلاقها؛ من أجل توفير بيئة تنافسية عادلة.