رئيس جامعة مطروح: تشغيل مباني 6 كليات قبل انتظام الدراسة السبت

كشف الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد 2022، بمختلف الكليات والانتقال إلى الحرم الدراسي الجديد، إلى جانب الكشف عن شروط الحصول على الدعم الاجتماعي من الجامعات 2022.

وأكد «النجار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتهاء من الاستعدادات كافة، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، مضيفًا أن الجامعة انتهت من تجهيز القاعات، وتشغيل مباني 6 كليات بالحرم الجامعي الجديد، قبل انتظام الدراسة، السبت المقبل، في جميع الكليات وتنظيم عدد من المهرجانات لاستقبالهم.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي من الجامعات 2022

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أنّ الجامعة ستستقبل الطلاب بشرح اللوائح الدراسية وحقوق الطلاب، خلال الأسبوع الأول، مؤكّدًا دعم الطلاب غير القادرين بمختلف المجالات سواء بسداد الرسوم الدراسية أو الدعم العيني.

وكشف عن شروط الحصول على الدعم الاجتماعي من الجامعات 2022، والتي تتمثل في تقديم ما يثبت تعثر الطالب وعدم قدرته سواء من خلال بحث اجتماعي يوضح مدى حالته وما يفيد قيده بالكلية والفرقة.

دعم الطلاب بمختلف المجالات

وتابع رئيس جامعة مطروح، بأن الجامعة بالاشتراك مع عددٍ من الجهات تدعم الطلاب في مختلف المجالات، في إطار دورها المجتمعي، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الأنشطة تنفّذ جنبًا إلى جنب.