استبدال شبكة العروس في كفر الشيخ بحساب بنكي و«5 مواشي»

استبدل عدد من المواطنين في محافظة كفر الشيخ، فكرة شراء شبكة العروس من الذهب، وذلك من خلال اتفاق بعضهم على الشراء بثمن الشبكة حسب ما يقدم من قبل العريس لعروسته بـ5 مواشي، أو فتح حساب بنكي لها والاكتفاء بشراء الدبل فقط، وذلك بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء بالمحافظة.

شبكة العروس في كفر الشيخ حساب بنكي

ويقول محمود هيكل، من أبناء مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، إن ارتفاع أسعار الذهب جعلنا نفكر خارج الصندوق في شراء بثمن الذهب ماشية أكثر نفعًا للعروسين، مشيرا أن نجلته جاء لها عريس منذ أيام ولكنني قد طرحت فكره جيدة حتي لا نثقل على العريس في شراء جرامات ذهب أقل وبسعر أغلى، وذلك من خلال فتح حساب بنكي بأحد البنوك بالمحافظة للعروس بثمن الشبكة ومقدارها 130 ألف جنيه.

شبكة العروس بكفر الشيخ بثمن 5 مواشي

بينما يقول عثمان عبدة، من أبناء محافظة كفر الشيخ، إنه وافق على خطبة ابنته بالشراء بثمن سعر الذهب اليوم بعدد 5 مواشي بمبلغ 150 ألف جنيه كثروة حيوانية منتجة بدل الشبكة للعروس على أن يقوم بتربيتها كهدية لنجلته والاكتفاء بشراء الدبل فقط.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أكد محمد جابر، صاحب محل للذهب والمجوهرات ، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر أونصة «أوقية» الذهب بلغ 1770 دولارًا، بينما سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات التي جرت اليوم كالتالي:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر 1977 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل اليوم 1730 جنيهًا.

بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 بلغ اليوم 1480 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 14 ألفًا و240 جنيهًا.