انخفاض سعر الذهب اليوم في سوهاج.. وجرام 21 يسجل 1730 جنيها

انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم، في سوهاج، تمثل في انخفاض مضاعف خلال تعاملات اليوم، بعدما سجل عيار 21 أمس 18320 جنيها في الأسواق، لينخفض اليوم إلى 1730 جنيهًا، بقيمة 110 جنيهات.

وقال صموئيل سعد، نائب رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات على مستوى الجمهورية، ومسؤل محافظة سوهاج، إن سعر الذهب يتغير بين وقت لآخر، حيث انخفض سعر الذهب اليوم في الأسواق سوهاج إلى مبلغ 1730 جنيها لجرام 21.

سعر الذهب اليوم عيار 18

واضاف سعد لـ«الوطن»، أن سعر الذهب اليوم لعيار21 في الأسواق جاء بمبلغ 1730 جنيها، وجاء سعر عيار 18 في السوق بـ1483 جنيها للجرام الواحد، وعيار 24 سجل نحو 1977 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار «سعد» إلى أنه سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13850 جنيها، لافتًا إلى أنه لم نستطيع الحسم بوجود انخفاض أو زيادة أخرى في سعر الذهب أم لا خلال الساعات المقبلة.

وقال ممدوح ياسر، جواهرجي، إن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى عدم وجود إقبال على الشراء، بسبب عدم الاستقرار في الأسعار.