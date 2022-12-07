نيللي كريم: السينما حدوتة ممتعة فنيا ومؤلمة واقعيا

انطلقت الجلسة الحوارية للفنانة نيللي كريم، منذ قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المهرجان، بخاصة وأنها ممثلة عاشقة للسينما، لأنها تعتبرها «حدوتة ممتعة من الناحية الفنية، ولكنها قد تكون مؤلمة حين تعرضها لقصص واقعية من الشارع»، بحسب قولها.

نيللي كريم: اهتمامي بالأفلام لا يكون من منطلق القضايا التي تناقشها

وأضافت نيللي كريم: «اهتمامي بالأفلام لا يكون من منطلق القضايا التي تناقشها، وإنما ما يعنيني أن أقدم قصص حقيقية وتحمل رسائل في طيات أحداثها، فمثلا مسلسل (فاتن أمل حربي) لم يكن هدفي التعرض لقضايا معينة، ولكني كنت أبحث عن حدوتة، فوجدت شخصية المرأة المنفصلة التي تعاني بعد طلاقها، ومن هنا جاء إعجابي بسيناريو المسلسل».

نيللي كريم عضو لجنة تحكيم البحر الأحمر السينمائي

وتضم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، التي يترأسها المخرج والكاتب أوليفر ستون، في الدورة الثانية من فعاليات المهرجان الذي نستمر فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري، في عضويتها الفنانة المصرية نيللي كريم، والمخرجة التونسية المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم «الرجل الذي باع جلده»، كوثر بن هنية، والمخرج الجورجي ليفان كوجواشفيلي، بالإضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان.

ويتنافس على جوائز مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، 15 فيلمًا من بينها فيلم «نزوح» للمخرجة السورية سؤدد كعدان، والذي حصل على جائزة الجمهور في حفل ختام الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم العرب من بينهم الفنانة كندة علوش، ومن الأفلام المتنافسة فيلم «حديد، نحاس، بطّاريات» للمخرج اللبناني وسام شرف، الذي عرض في مسابقة «جيورناتي ديجلي أوتوري» التي تقام بالتوازي مع الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي.