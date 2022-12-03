7 معلومات عن فيلم «فوي فوي» لـ نيللي كريم ومحمد فراج.. يعرض في 2023

يبحث الجمهور عن معلومات بشأن فيلم فوي فوي voy voy، بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، بعدما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي، ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية بحضور صناع العمل، أبرزهم نجمي الفيلم، والمنتج محمد حفظي.

فيلم فوي فوي يجمع نيللي كريم ومحمد فراج

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم فوي فوي، الذي تم الكشف عن تفاصيله على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال السطور التالية:

- بطولة نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

- تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب يدخل ضمن فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.

كوميدي تم التحضير له منذ عامين

- بدأ التحضير للفيلم منذ نحو عامين.

- تم تصويره في مصر وعدد من الدول الأوروبية.

- من المقرر عرضه في عام 2023.

- وصف محمد فراج، الكوميديا التي يقدمها في الفيلم بأنها ستكون مفاجأة للجمهور.

- قالت نيللي كريم، إن الفيلم كان به صعوبات كثيرة خلال التصوير، وتأكيدها أن قصة الفيلم مثيرة ومدهشة جدًا.