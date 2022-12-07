التحفظ على الفنان مصطفى هريدي خلال محاكمته في «حادث الشيخ زايد»

تحفظت أجهزة الأمن بمحكمة جنح مستأنف الشيخ زايد على الفنان مصطفى هريدي، خلال جلسة محاكمته بالتسبب في إصابة 4 شباب بعدما صدمهم بسيارته بإحدى شوارع منطقة الشيخ زايد، إذ تجرى الآن جلسة محاكمته في القضية.

وكانت قد حددت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة لنظر استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارته ب4 شباب بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه.

وجاء في حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضًا مؤقتًا.