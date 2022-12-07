حبس عاطلين قتلا صديقهما في مشاجرة بسبب الخلاف على تجارة المخدرات بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بمركز شرطة الخانكة، بحبس شخصين لقيامهما بقتل آخر في مشاجرة نشبت بسبب الاتجار في المخدرات في دائرة المركز، وقررت جهات التحقيق التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة وتحريز المخدرات المضبوطة مع المتهمين، والتصريح بدفن جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث.

قتل عاطل بسبب المخدرات في الخانكة

وكان مركز الخانكة في القليوبية، قد شهدت قيام شخصين بإطلاق الرصاص على عاطل إثر مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على تجارة المخدارت، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما كميات من المخدرات والأسلحة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل قتل عامل بسبب المخدرات في الخانكة

تفاصيل الوقاعة تعود عندما تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود متوفـى وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المشاجرة بين طرف أول: أحد الأشخاص له معلومات جنائية، متوفـى إثر إصابته بأعيرة نارية، وطرف ثاني شخصين لهما معلومات جنائية وآخرين لوجود خلافات مالية بينهم، وعلى إثرها أطلق الطرف الثانى أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه الأول فأحدثا إصابته التى أودت بحياته.

وتوصلت التحريات الى وجود خلافات بين المجني عليه وآخرين، حول بيع المواد المخدرة، فعقدوا العزم على التخلص من المجنى عليه بقتله، فقاموا باستدراجه لإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز، وقام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدة طلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه، أوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، أن الواقعة تعد قتل عمد مع سبق الغصرار والترصد وتصل العقوبة فيها وفق قانون الجنايات إلى الإعدام شنقا، ويجوز تخفيف الحكم في بعض الحالات للسجن المشدد والمؤبد، وذلك بخلاف عقوبة المتهمين في الواقعة على حيازة الاسلحة النارية والمخدرات وهي تكون عقوبة مكمله لواقعة القتل الأصلية.