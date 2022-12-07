حبس ميكانيكي طعن سباك 4 أيام بالوراق.. ومحام يكشف العقوبة المتوقعة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بطعن سباك بمنطقة الوراق في الجيزة، بواسطة سلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة الإصابة العمد.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة وإرسالة إلى مصلحة الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق بنشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص - سباك- وآخر ميكانيكي، أدت إلى اصابة الطرف الأول بطعن بالرقبة وجرح قطعي بالكتف، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يعمل ميكانيكي، 24 سنة، مقيم بالوراق اصطدم بزوجة شقيق المجني عليه نتيجة قيادة دراجة نارية برعونة، فنشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، ما أدى إلى حدوث مشاجرة.

وأقدم المتهم على إصابة المجني عليه بطعنة في الرقبة وجرح بالكتف بواسطة سلاح أبيض «مطواة»، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالبلاغ، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

العقوبة المتوقعة على المتهم

حول العقوبة المتوقعة على المتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات».

وأضاف «محفوظ» لـ«الوطن»، أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.