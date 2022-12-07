نقيب الإعلاميين: هناك كوادر مهنية ستتخرج في قناة القاهرة الإخبارية

مر شهر على انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، نجحت خلاله في التغطية المهنية الملفتة، في كثير من الأحداث الدولية والإقليمية، التي تزامنت مع توقيت إطلاقها، مثل مؤتمر المناخ والانتخابات الأمريكية، اللذان كانا بمثابة اختبار لأداء القناة.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مصر كانت تحتاج لقناة بحجم «القاهرة الإخبارية»، لتكون صوت لها، وتتواجد في الأحداث العالمية والدولية التي تنعكس على منطقة الشرق الأوسط والعرب.

نقيب الإعلاميين: «القاهرة الإخبارية» فتحت أبوابها للمهنيين

أضاف «سعدة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتخرج جيل وكوادر من الإعلاميين المهنيين في مدرسة «القاهرة الإخبارية»، التي فتحت لهم القناة أبوابها، لافتا إلى أنها اختارت كوادرها بعناية، وراعت التنوع والمهنية.

الطاهري: القناة تستهدف أن تكون رقم 1 إقليميا خلال 2023

كان أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال خلال كلمته في منتدى مصر للإعلام، إن قناة القاهرة الإخبارية في أول شهر لها، قدمت 40% فقط من قدراتها، مضيفًا أنها تستهدف أن تكون رقم 1 إقليميا خلال العام 2023.