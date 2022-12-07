أفلام جديدة في السينمات هذا الأسبوع.. «أنيميشن ودراما»

تعرض السينمات المصرية، أفلام جديدة اليوم، وتختلف هذه الأفلام التي يبدأ عرضها الأربعاء من كل أسبوع، وتسيطر الدراما والأنيميشن على أفلام هذا الأسبوع ويرغب قطاع كبير من المواطنين في متابعة الأفلام الجديدة وأماكن عرضها لاختيار الأنسب لهم.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي دليل الأفلام الجديدة هذا الأسبوع كما يلي:

The Adventures of Paddington

تدور أحداث الفيلم حول الدب «بادينجتونالذي»، يعود من جديد، ويستكشف بفضوله العالم في سلسلة من المغامرات التي يتقابل خلالها مع العديد من الشخصيات والأصدقاء الجدد.

أبطال الفيلم بن وشو، بوبي بينون، أنجيلي وال، والمخرج هو كريس درو، ومن تأليف جون فوستر.

Puss in Boots: The Last Wish

تدور أحداث الفيلم حول «القط بوس»، الذ يكتشف وفاته للمرة الثامنة، ويحاول عيش حياته الأخيرة المتبقية بشكل استثنائي، فينطلق في مغامرة كبيرة لمحاولة تحقيق أمنيته الأخيرة واستعادة حيواته التسع.

أبطال الفيلم أنطونيو بانديراس، فلورنس بيو، سلمى حايك، أوليفيا كولمن، سامسون كايو، هارفي جيلن، والمخرج جويل كراوفورد و جانويل ميركادو، أما المؤلف هو بول فيشر.

Gekijouban Sword Art Online the Movie

بعد مرور شهرين على حصارهما داخل لعبة الفيديو «سورد أرت أونلاين»، تستمر معاناة كريتو وأسونا داخل اللعبة، من خلال مواجهة العديد من التحديات والعقبات والأشرار في طريقهما.

أبطال الفيلم هاروكا توماتسو، يوشيتسوغو ماتسوؤكا، شيوري إيزاوا، كايدي هوندو، يوسوكي كوباياشي، والمخرج أياكو كانو، والفيلم من تأليف ريكي كواهارا .