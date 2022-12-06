223 ألف جنيه إجمالي إيرادات 6 أفلام في السينمات خلال يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم إيرادات الأفلام الستة المُنافسة في شباك التذاكر حاليًا، خلال عروض أمس الإثنين، إذ تتنوع الأعمال المعروضة ما بين الأكشن والرومانسي والكوميدي.

وأوضح الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة الفنان حسن الرداد، المعروض في دور السينما منذ 5 أسابيع، تصدر قائمة الإيرادات، بفارق كبير عن أقرب مُنافسيه، حيث حقق أمس، 81 ألف جنيه فقط.

«هاشتاج جوزني» بالمركز الثالث

جاء في المركز الثاني، فيلم «هاشتاج جوزني» لـ أمير المصري ومايان السيد، حيث حقق أمس، نحو 52 ألف جنيهًا، فيما جاء بالمركز الثالث «فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، بإيرادات 47 ألف جنيهً.

محمد إمام يتذيل القائمة

احتل فيلم «كيرة والجن» لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز، المركز الرابع، محققا 17 ألف جنيهً، تلاه فيلم «بحبك» بطولة الفنان تامر حسني، بقيمة 15 ألف جنيهًا، أما فيلم «عمهم» لـ محمد إمام، جاء بالمركز الأخير، بـ11 ألف جنيه فقط.

ورفعت دور العرض مؤخرًا، عددًا من الأفلام، بسبب ضعف الإيرادات التي حققتها في الأيام الأخيرة لها، منهم «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«حظك اليوم» لـ كريم قاسم، و«أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي.