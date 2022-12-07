تلاميذ مدرسة بالمنيا ينظمون مسيرة احتفالا بفوز المغرب على إسبانيا في كأس العالم

نظم عدد من تلاميذ المدارس الابتدائية في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، اليوم، مسيرة بشكل تلقائي عقب انتهاء اليوم الدراسي، تعبيرا عن فرحتهم بفوز منتخب المغرب على نظيره الإسباني، في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء، كأول فريق عربي يتأهل لدور ربع النهائي.

تلاميذ مدارس ينظمون مسيرة احتفالا بفوز المغرب

طاف تلاميذ قرية زهرة بمركز المنيا، وكان بينهم عدد من البنات شوارع القرية، بعدما تجمعوا في نقطة التقاء واحدة، ثم انطلقوا يهتفون «وكسبنا»، في إشارة لفوز منتخب المغرب على إسبانيا، وحرص أهالي القرية على متابعة مسيرة التلاميذ المفاجئة وغير المتوقعة.

واختار تلاميذ «زهرة»، شارع الأبعدية من أقصى الشمال حتى الجنوب، حيث يمر بطول القرية للسير فيه حتى وصولهم لمنازلهم، ثم رددوا هتاف «المغرب عربية»، معبرين عن دعمهم للفريق، وأملهم في حصوله علي كأس العالم.

أفراح عارمة في المنيا بعد فوز المغرب

وكانت محافظة المنيا قد شهدت مظاهر احتفالات عارمة بعد انتهاء مباراة المغرب وإسبانيا، حيث انطلق الشباب بسياراتهم في شوارع مدينة المنيا، ومنها طه حسين، عدمان المالكي، كورنيش النيل، للتعبير عن فرحتهم بفوز المغرب على إسبانيا وهو فريق كبير له تاريخ في كرة القدم.

وفاز منتخب المغرب علي نظيره الإسباني محققا إنجازا تاريخيا حيث أصبح أول فريق عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في الدوحة بقطر، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 3/صفر، عقب انتهاء الوقت الأصلي، والأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.