جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص الترامادول المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حماده مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة

الإشتباه فى أحد الركاب القادمين من تونس

البداية اشتبه مينا رمزي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تونس علي رحلة طائرة الشركة التونسيه القادمة.

أشعة الفحص تكشف وجود شرائط أدوية

وكانت الخطوة الثانية خلال تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسام عبد العال مأمور الفحص تلاحظ وجود شرائط أدوية .

تفتيش حقائب الراكب

كلف على علاء علي شحاته مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ، أحمد إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٠ شريط من عقار الترامادول المخدر مخبأة داخل علب شيكولاته بين طيات الملابس بحقائب الراكب .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات علي شرقاوي وسامح أبوزيد مأمور الجمرك .

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

قرر محمد حفظي مدير الإدارة بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٦٧ لسنه ٢٠٢٢ بعد العرض علي زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي لمخالفة الواقعة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .