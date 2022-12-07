وزيرة الداخلية الألمانية: سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول إسقاط الدولة

قالت وزيرة الداخلية الألمانية «نانسى فيزر»، في تصريحات صحفية، اليوم: «سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول إسقاط مبادئنا»، تعليقا على خبر ضبط خلية إرهابية يمينية متطرفة في مداهمات واسعة النطاق.

ونقلت قناة «إن تي فاو»، الألمانية الإخبارية عن مدعون فيدراليون ألمان قولهم إن المداهمات استهدفت أعضاء مزعومين في حركة مواطني الرايخ، حيث خطط أعضاؤها لانقلاب، وتدربوا أيضا على الأسلحة، وتم ضبط 25 شخصا من المشتبه بهم.

وطبقا لمكتب حماية الدستور، فإن الخلية الإرهابية أرادت الإطاحة بنظام الدولة في ألمانيا واستبداله بنظامها الذي تم بالفعل وضع أساسياته، موضحة أن 22 من المعتقلين أعضاء في هذه الخلية الإرهابية وثلاثة من المؤيدين.

الخلية الإرهابية خططت للإطاحة بنظام الدولة في ألمانيا

وقالت المتحدثة باسم المكتب، إن هناك أيضا 27 مشتبها بهم آخرين وليس لدينا اسم لهذا التنظيم بعد، موضحة أن أعضاء الخلية مقتنعون بشدة أن ألمانيا يحكمها حاليا أعضاء ما يسمى بـ«الدولة العميقة»، وأضافت أنه وفقا لهذه القناعة، فإن هجوما وشيكا سيتم من قبل جمعية سرية متفوقة تقنيا من الحكومات وأجهزة المخابرات والجيش في مختلف البلدان.

وكان وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، أشاد بتفكيك الخلية الإرهابية المشتبه بها على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، قائل: «تظهر أن ألمانيا قادرة على الدفاع عن ديمقراطيتها».