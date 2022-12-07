حبس بائع 7 سنوات لاتهامه بتجارة الهيروين في طنطا: «السر في عربة الفول»

قضت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات طنطا، حبس بائع فول يدعي محمد سامي، 7 سنوات، لاتهامه بتجارة الهيروين المخدر بالغربية.

إحالة القضية

وكان المحامي العام لنيابات طنطا، أحال أوراق القضية، إلى محكمة جنايات طنطا، الدائرة الخامسة، التي أصدرت حكمها المتقدم، برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالسلام، جاء ذالك بعد تداول أوراق القضية، وسماع المرافعات والطالبات.

وكانت الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة ثان طنطا، بمديرية أمن الغربية، برئاسة الرائد بسام حشكل، رئيس المباحث، والنقيب أحمد جمعه، تمكنت من ضبط بائع فول يدعى محمد سامي، مقيم بمنطقة قحافه، وبحوزته عدد 2 أسطوانات مخدر الهيروين، زنة نصف كيلو جرام، مخبأة داخل عربة فول يمتلكها بقصد الإتجار.

تقنين الإجراءات

جاء ذالك بعد توافر معلومات وتحريات أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا، عن قيام بائع فول، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من عربة فول يمتلكها ستارا لمزاولة، نشاطة الإجرامي، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، أمكن ضبطه، وبحوزته 2 اسطوانات هيروين المخدر.

جرى تحرير محرر بالواقعة، وبالعرض عليىالنيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بشأنه.