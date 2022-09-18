القبض على بائع فول بتهمة الاتجار بالمخدرات.. يخفي الهيروين في العربة

ملامح حزينة مصدومة، جلس «م.س» أمام جهات التحقيق، يدلي باعترافاته بتفاصيل الاتجار بالمخدرات، مستخدما عربته الخاصة ببيع الفول كمخبأ ليواري بها بضاعته حتى لا يتم اكتشاف أمره، لكن القدر سطر الكلمات الأخيرة في مهنة الاتجار في المواد المخدرة، إذ ينتهي به الحال في قسم الشرطة.

الاتجار في المواد المخدرة

وسط أحد شوارع طنطا، يسير «م. س» صاحب الـ30 عاما، وأمامه عربته الصغيرة التي اتخذها مهنته بعد أن فقد الأمل في العثور على عمل، واتجه لبيع الفول لأهالي منطقته، بعد مرور الأيام بدأ الشاب الثلاثيني في الاتجار في المواد المخدرة.

حيلة المتهم لإخفاء بضاعته

حيلة شيطانية راودت الشاب، بعد أن اتجه للاتجار في المواد المخدرة، خشي من افتضاح أمره خلال ترويجها على عملائه، لذلك استغل عربته ومصدر رزقه في إخفاء المادة المخدرة «هيروين»، حتى يتم تسليمها لعملائه، ظل هكذا حتى كُشف أمره وتم الإبلاغ عنه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن وحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا من القبض على «م. س» الذي يبلغ من العمر 30 عاما، وبحوزته عدد 2 من أسطوانات الهيروين تزن نصف كيلو، بعد أن قام بتخزينها داخل عربته الخاصة ببيع الفول.

وكشفت التحريات أن المتهم بالاتجار في مادة الهيروين المخدر، اتخذ من نشاطه في بيع الفول ستارا للتخفي خوفا من افتضاح أمره، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المعمل الكيميائي لإجراء التحاليل اللازمة بالمخدرات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن القانون جرم حيازة المواد المخدرة، مهما اختلفت الكمية المضبوط بها، مبينا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة، إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وأكد «ناجي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهم في هذه الواقعة.