تنفيذ 1498 قرار إزالة بمحافظة الإسكندرية في 2022

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه وجه الأجهزة المختصة في المحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم و قوة، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين، وما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وبناء على تكليفات محافظ الإسكندرية ، شنت أحياء الاسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر 2022، حوالي 119 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة.

قرارات الإزالة الفورية في الإسكندرية

وبلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 1379 قرارًا، وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 1498 قرار إزالة.

العامرية أول أكثر الأحياء تنفيذا للقرارات

ويعتبر، حي العامرية أول هو أكثر أحياء الإسكندرية تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحي في الفترة من 1يناير 2022 حتى 30 نوفمبر 2022 عدد 332 قرار إزالة، وتبعه حي شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 313 قرار إزالة، ثم منتزه أول والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 273 قرار إزالة ثم العامرية ثان عدد 207 وتبعه حي العجمى 203 قرار ازالة.