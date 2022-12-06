نائب محافظ الإسكندرية لقناة الحياة: إقامة 189 مشروعا في برج العرب ضمن حياة كريمة

وصفت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مبادرة حياة كريمة بأنها قاطرة التنمية، لافتة إلى أن المبادرة بدأت جلسات مع المواطنين داخل مركز ومدينة برج العرب، مشيرًا إلى أن تخطيط القرى والنجوع والتوابع لم يكن معلوما في بداية المبادرة نظرًا لكونها توابع غير مخططة.

جلسات حوارية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم

وأوضحت خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أنهم عقدوا جلسات حوارية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم وتوزيع الكتل السكنية، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة قدمت 189 مشروعا بين بنية تحتية وخدمات بتكلفة تتخطى 3 مليارات جنيه.

36 مشروع بنية تحتية

وأشارت إلى التركيز على المرافق والبنية التحتية، إذ أقيم 36 مشروع بنية تحتية مثل محطات الصرف الصحي ومحطات الطرد والرفع وشبكات الصرف الصحي وصولًا بالوصلة المنزلية التي ستصل للمواطن، بالإضافة إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي.