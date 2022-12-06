محافظ الإسكندرية: تنفيذ 90% من أعمال التطوير في منطقتي دنا والمحروسة

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير المشروعات لسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق في منطقة دنا والمحروسة، التي تعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية في المحافظة التي يتم تنفيذها بموجب البروتوكول مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير في المنطقة بلغت 90% بإجمالي تكلفة تقدر بـ60 مليونا و574 ألف جنيه.

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من رصف 310 شوارع

وكلف «الشريف» مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق، موضحًا أنه تم الانتهاء من رصف 310 شوارع من أصل 345 مستهدف رصفها في منطقة دنا والمحروسة.

الانتهاء من رفع الإنارة في المنطقة بنسبة 100%

ووفق بيان المحافظة، اليوم الثلاثاء، أكد «الشريف» على الدكتورة مرفت أحمد، رئيس وحدة تطوير العشوائيات في المحافظة بضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، وتنقيذ المواصفات التي تم وضعها والاتفاق عليها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة في المنطقة بنسب 100%، حيث تم تركيب 562 ذراع إنارة، و562 كشاف لخدمة الإنارة العامة في المنطقة وتلبية لاحتياجات الأهالي.