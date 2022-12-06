نائب محافظ الإسكندرية لقناة الحياة: إنشاء 22 مدرسة و5 وحدات صحية ببرج العرب ضمن حياة كريمة

كشفت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، عن المشروعات الخدمية التي أقامتها مبادرة حياة كريمة بعروس البحر المتوسط وتمس حياة المواطن بشكل مباشر.

مراكز تكنولوجية للخدمات

وضربت عازر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مثلًَا بالمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمدينة برج العرب، الذي تقدم فيه الدولة الخدمات التي يحتاجها المواطنين مثل رخص البناء وإشغال الطريق والمصاعد والشهر العقاري وغيرها.

وأشارت إلى أن المبادرة أقامت 22 مدرسة و5 وحدات صحية و5 نقاط إسعاف موزعة على مركز ومدينة برج العرب والتوابع، لافتًا إلى أن هذه الخدمات كانت موجودة ولكن ليس بنفس الجودة أو مراعاة التوزيع السكاني.

مراعاة التوزيع السكاني

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة أقامت 22 مدرسة و5 وحدات صحية و5 نقاط إسعاف موزعة على مركز ومدينة برج العرب والتوابع، لافتًا إلى أن هذه الخدمات كانت موجودة ولكن ليس بنفس الجودة أو مراعاة التوزيع السكاني.