أرملة عمار الشريعي: «كان فرفوش مبيحبش النكد وبيقدر الست اللي معاه»

قالت ميرفت القفاص، أرملة الراحل عمار الشريعي، إن الراحل رغم وفاته منذ 10 سنوات، إلا أنه لا يزال موجودًا بأعماله التي يسمعها الجميع، موضحة: «لسه بنتفرج أعماله في المسلسلات والأفلام والأغاني».

القفاص: بفرح لما بيكلموني في ذكراه

وأضافت «القفاص»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلامية نهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عمار الشريعي لا يزال له الكثير من المحبين والمعجبين، والذين يؤكدون دائمًا أنه علمهم ورباهم ثقافيًا وموسيقيًا، مشددة: «الحاجات دي بتفرحني، وبفرح لما بيكلموني في ذكراه».

القفاص: كان بيقدر الست اللي معاه

واستطردت: «أنا عشت مع بني آدم محترم بيقدر الست اللي معاه وبيته وبيحبني وابنه، والواحد لما بيسمع المشاكل الزوجيه دلوقتي بيقول إزاي فيه رجاله كده، أنا كنت مع راجل محترم جدا ومحسسنيش إني مختلفة عنه، وربنا يرحمه كان زوج فرفوش مبيحبش النكد وطيب وراضي باللي ربنا قسمه ليه، ومقدر النعمة اللي معاه».

وأوضحت أن قصة حبهما بدأت في عام 1988، وتركها وتوفي في عام 2012 أي بعد قصة زواج استمرت لـ25 عاما، متابعة: «بقالي 10 سنين عايشة علشان مراد ابني، وأحقق فيه اللي بباه كان عايزه».