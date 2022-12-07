سبب صدمة أصحاب القلوب «البيضاء» في بعض المقربين.. احذروا الثقة الزائدة

قالت داليا كمال، استشاري تنمية المهارات، إن بعض الناس لا يجيدون التمييز بين الصداقة والزمالة، مشددة على أن البعض لديهم حساسية زيادة عن اللزوم، وقلبهم أبيض، ويرون في كل الناس أصدقاء لهم، وقريبين منهم، وهذا يعرضهم لصدمات كثيرة في الحياة.

3 دوائر في حياة أي شخص

وأضافت «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلامية نهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أي شخص لديه 3 دوائر من المعارف، أبعدهم دائرة الزمالة والتي بها الناس غير القريبين منه، وأقربهم إليه الدائرة الخاصة والتي يجب أن يختار الشخص فيها أقرب الأقربين إليه».

كمال: بعض الأصدقاء بيكونوا أقرب لينا من أهالينا

واستطردت: «الدائرة القريبة من أي فرد بيكونوا أقرب لينا من أهالينا، وممكن يكون عندنا أولاد لكن مش قادرين نحكي معاهم علشان ميقولوش إننا غلطانين أو يعقبوا على سلوكنا، لكن الصديق بكون أنا وهو واحد، وإحنا الاتنين بنكون شفافين زيادة عن اللزوم، ودول بيتسموا الصندوق الأسود».

وأوضحت أنه بالنسبة للأشخاص أصحاب القلوب البيضاء فهم يثقون في الناس بسهولة، ويحاول البعض استغلالهم، وعندما لا يعرفون كيف يستغلونهم، يبعدون عنهم، وهنا يتعرض هؤلاء الطيبين للصدمات.