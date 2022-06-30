«مؤسس مبادرة تنمية مهارات الأطفال بالمجان»: النشاط الطلابي بالجامعة أكسبني الثقة

قال عبدالله خروبة، مؤسس مبادرة لتنمية مهارات الأطفال بالمجان، إنه من مواليد محافظة دمياط، وتخرج في كلية التجارة ثم التحق بدبلومة تصميم خارجي وأثاث بكلية الفنون التطبيقية، لافتًا إلى اكتشاف والدته أنه موهوب بالرسم بعمر 4 سنوات، حيث كان يقلد الرسومات الموجودة على الأثاث والسجاد في مرحلة مبكرة جدًا من عمره لم يكن تعلم فيها كتابة الحروف بعد.

إنجازات عديدة من خلال المشاركة بالمسابقات

وأضاف خروبة في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه بدأ التفكير بالدخول في المسابقات، وهو ما حدث بالفعل، حيث التحق بمسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية 2018، إضافة لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية 2017، كما حصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية 2019، مشيرًا إلى حصوله على المركز الأول بجامعات الدلتا وشمال مصر 2018.

النشاط الطلابي بالجامعة أكسبه الثقة بالمشاركة المجتمعية

وأوضح مؤسس مبادرة لتنمية مهارات الأطفال بالمجان أن تعليم الأطفال جاء عن طريق الصدفة، حيث لم يكن لديه الثقة في بداية الأمر بأن لديه القدرة على تعليم الأطفال، موضحًا أن الفكرة بدأت من خلال الأنشطة الطلابية التي قام بالمشاركة بها أثناء دراسته في كلية التجارة، لافتًا إلى أن ثناء المشاركين في الورش التي كان يقوم بالتدريس بها أكسبته الثقة للقيام بهذا الأمر.