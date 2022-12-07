نيللي كريم: أصبت بشلل للحظات أثناء تصوير مشهد في مسلسل «سقوط حر»

قالت الفنانة نيللي كريم، إن دورها في مسلسل «سقوط حر» من أصعب أدوارها في مشوارها الفني، رغم عدم تحقيقه للنجاح المتوقع له، بحسب قولها.

وأضافت نيللي كريم في الجلسة الحوارية التي أقيمت لها على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، أنها صورت لمدة شهر داخل مصحة نفسية، وأثناء تصوير مشهد كان يفترض أن تنطق فيه اسمها بعد فترة من عدم قدرتها على الكلام لإصابتها بشلل: «لقيت نفسي اتشليت بجد، ومش قادرة أتكلم، وبدأت أعيط جامد»، مضيفة أن المخرج شوقي الماجري، ظن أنها توحدت مع الشخصية، من دون أن يعرف أن ما تمر به حقيقي.

وكشفت عن موقف آخر جمعها بالمخرج عمرو سلامة، إذ التقته داخل أحد المولات التجارية أثناء التصوير، وفجأة قال لها: «مالك في إيه؟» لترد: «مفيش»، لافتة إلى أنها بمجرد عودتها إلى منزلها نظرت لنفسها أمام المرآة، فوجدت نفسها أشبه بالمدمنين.