نيللي كريم: العلاقة بين الممثل والمخرج «زواج مؤقت»

وصفت الفنانة نيللي كريم، العلاقة بين الممثل والمخرج بالزواج المؤقت، الذي لا بد أن يكون عن حب وتفاهم بين الطرفين، بحسب قولها.

الانصياع لتعليمات المخرج

وقالت نيللي كريم في الجلسة الحوارية التي أقيمت لها ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، إنها لا تزال تعتبر المخرج رب العمل الذي يجب الانصياع لتعليماته طالما في محلها.

وأضافت أنها تشعر بتوتر بالغ إذا توترت العلاقة بين الممثل والمخرج داخل البلاتوه أو بين ممثل وآخر، واصفة هذه المسألة بالكارثة.

تفكير لتقديم جزء ثالث من فيلم «الفيل الأزرق»

وفي سياق مختلف، كشفت نيللي كريم عن وجود تفكير لتقديم جزء ثالث من فيلم «الفيل الأزرق» للمخرج مروان حامد، مؤكدة أنها استمتعت بالعمل مع الأخير كونه من أهم المخرجين حاليا.