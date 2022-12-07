نيللي كريم: تنبأت بمشاركة فيلم «اشتباك» بمهرجان كان قبل انطلاق تصويره

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها تنبأت بمشاركة فيلم «اشتباك» للمخرج محمد دياب، في مهرجان كان السينمائي قبل انطلاق تصويره، من فرط إعجابها بالسيناريو.

وأضافت نيللي كريم في الجلسة الحوارية المقامة لها حاليا، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية، أنها تلقت مكالمة من محمد دياب، وطالبها بقراءة سيناريو «اشتباك» لمعرفة رأيها الفني، لكنه قال لها: «مفيش دور نسائي في الفيلم»، مضيفة أنها حينما قرأت السيناريو، اقترحت عليه الاستعانة بعنصر نسائي كالفنانة القديرة كريمة مختار.

شعوري بمشاركة الفيلم في مهرجان كان سبب موافقتي

وتابعت: «اختفى محمد دياب لمدة 8 أشهر تقريبا، وعاود الاتصال بي وعرض عليا المشاركة في الفيلم، وتزامن حينها انتهائي من تصوير مسلسل (سجن النسا)، وكنت مرهقة للغاية، ولكني وافقت لإحساسي بأن الفيلم سيشارك في مهرجان كان السينمائي، وأبلغت محمد دياب بكلامي».

نيللي كريم تكشف الصعوبات التي تعرضت لها في تصوير «اشتباك»

وكشفت نيللي كريم عن تعرضها لصعوبات بالغة أثناء التصوير، منها ضيق عربة الترحيلات التي كان يتواجد فيها ما يقرب من 25 شخص، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة الطقس آنذاك.

ويقام جلسة حوارية للفنانة نيللي كريم على هامش مشاركتها في لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي تمتد فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري، وخلال الجلسة تحدثت الفنانة المصرية على مسيرتها السينمائية وأنها لم تدرس التمثيل ولكنها اكتسبت خبرة من التجارب التي قدمتها سواء في التلفزيون أو السينما.

وأعربت نيللي عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المهرجان، بخاصة وأنها ممثلة عاشقة للسينما، لأنها تعتبرها حدوتة ممتعة من الناحية الفنية، ولكنها قد تكون مؤلمة حين تعرضها لقصص واقعية من الشارع، بحسب قولها.