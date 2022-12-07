نيللي كريم: النقاد هاجموني في بداياتي.. وفاتن حمامة أنصفتني

كشفت الفنانة نيللي كريم، أنّها لم تدرس لتمثيل في أي من مراحل حياتها، ولكنها اكتسبت خبراتها من توالي الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي قدمتها خلال الأعوام الأخيرة.

وقالت نيللي كريم خلال الجلسة الحوارية المقامة لها، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام بمدينة جدة السعودية، إنّها تعتمد على الاحساس في الشخصيات التي تقدمها، فلابد من احساسها بالشخصية قبل الاهتمام بطبيعة المشاهد والجمل الحوارية، مضيفة أنها تعتبر نفسها محظوظها لعملها في بداياتها مع سيدة الشاشة فاتن حمامة في مسلسل «وجه القمر».

نيللي كريم: أعدت تصوير أول مشاهدي 25 مرة

وتحدثت «كريم» عن تعرضها لصعوبات بالغة بعد تقديمها لفوازير من 15 حلقة في بداياتها مع الفنان الكبير صلاح عبدالله، قائلة «النقاد هاجموني بعد العرض، وأذكر أنني أعدت تصوير أول مشاهدي 25 مرة، ولذلك انهرت من البكاء عند دخولي لغرفتي، ولكني لم أكن مهتمة بالصحافة حينها رغم الانتقادات، بحكم إن مهنتي الأساسية كانت فن الباليه في دار الأوبرا المصرية».

نيللي كريم: فاتن حمامة قالت لي خليكي طبيعية

وأضافت «تلقت والدتي اتصالا من أحد المقربين للفنانة فاتن حمامة، والذي أبلغها برغبتها في مشاركتي بمسلسلها الجديد، فظننت أنها دعابة ليس أكثر، ولكني حينما التقيت بالفنانة فاتن حمامة، فوجئت بإشادتها بدوري في الفوازير وقالت لي «أنتي كنتي كويسة جدا»، واندهشت من إشادتها رغم انتقادات الصحافة، ولكنها قالت لي جملة بسيطة لم أنساها «خليكي طبيعية واوعي تمثلي».

وتشارك الفنانة نيللي كريم في عضوية لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، التي يترأسها المخرج والكاتب أوليفر ستون، وتضم في عضويتها المخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرج الجورجي ليفان كوجواشفيلي، بالإضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان.