وزير الإعلام اللبناني يؤكد حرص بلاده على إنجاح فعاليات وأنشطة بيروت

أكدت جامعة الدول العربية ولبنان التعاون والتنسيق المشترك لإنجاح فعاليات «بيروت عاصمة الإعلام العربي» لعام 2023 رغم الصعوبات التي يمر بها لبنان.

مؤتمر صحفي موسع

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، مع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، والأمين العام للملتقى «الإعلامي العربي»، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكلفة بالإعداد والتحضير لفعالية «بيروت عاصمة الإعلام العربي» لعام 2023.

وأكد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاوي، حرص بلاده على إنجاح فعاليات وأنشطة «بيروت عاصمة الإعلام العربي» على مدار العام المقبل رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ظروف صعبة تمر بها لبنان

وقال: «لبنان يمر بظروف صعبة ولكننا قبلنا التحدي ومصرون على إنجاح هذه الفعالية الهامة لأن بيروت تستحق ذلك وأكثر»، مشيرًا إلى هذه الفعالية ستبرز تاريخ وحاضر ومستقبل بيروت.

وأكد أن الفعاليات الثقافية والإعلامية والأدبية والفنية لا تتوقف ولا تنتهي في بيروت رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، قائلاً: «نحن مصرون على النجاح وإعطاء بيروت المكانة اللائقة التي تستحقها وسنكون على مستوى الحدث والفعالية».

إطلاق عدة مبادرات

وأشار إلى أنه يجرى خلال الأسبوع المقبل إطلاق مبادرة مع عدد من الجهات المعنية في لبنان لاختيار أفضل شعار لفعالية بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023، كما ستكون هناك حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وأخرى إذاعية وتليفزيونية وسينمائية، وتوقيع بروتوكولات تعاون في هذا الإطار مع جهات متعددة وتشكيل لجان لإعداد هذه الفعالية بالصورة التي تليق ببيروت.

إبراز الوجه الثقافي للبنان

من جهته، أكد السفير خطابي، دعم الجامعة العربية للبنان في كافة المجالات لإنجاح هذه الفعالية وإبراز الوجه الثقافي والحضاري والفكري لبيروت، موضحا أن لبنان بحاجة لمساعدات ملموسة وترجمة التضامن المعنوي على الأرض.

دعم عربي للبنان

وشدد السفير خطابي، على اهتمام الجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط بتقديم الدعم للبنان في جميع المجالات للخروج من أزمته الراهنة.