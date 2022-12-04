هاني شاكر يحيي حفلين في لبنان برأس السنة

أعلن الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن إحيائه حفلين في لبنان ضمن احتفالات رأس السنة.

هاني شاكر ينشر البوستر الدعائي للحفل

ونشر هاني شاكر، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «لكل حبايبي في لبنان بفترة الأعياد هكون معاكم بحفلتين؛ الأولى 30 ديسمبر بصالة طلال بلازا، والثانية ليلة رأس السنة بصالة لاسال صيدا الرميلة.

هاني شاكر يدعم أنغام

يذكر أن الفنان هاني شاكر حرص على دعم أنغام في أزمتها الصحية الأخيرة، وقال شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «الفنانة الكبيرة والحبيبة الغالية أنغام كل التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل والعودة السريعة لفنك وجمهورك الكبير الذي يدعو لك بسرعة الشفاء والعودة مرة أخرى لحفلاتك من جديد يا رمز الاحترام والفن الجميل الراقي».