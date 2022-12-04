رئيس حكومة لبنان لقناة القاهرة الإخبارية: مصر ساعدتنا في مكافحة الكوليرا بـ27 طن مستلزمات طبية

قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنّه يتمنى أن يسرع مجلس النواب في إقرار كل الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتفادي المزيد من الضغط الاجتماعي، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات بين مصر وبلاده.

مصر تقف دائما بجانب لبنان

وأضاف ميقاتي خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقة المصرية اللبنانية بحالة مميزة جدا، وهذا أمر يثبته التاريخ على كل الأصعدة: «مصر دائما بجانب لبنان، وفي وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي أرى عاطفة معينة لدعم لبنان، وخلال مؤتمر الجزائر وردني رسالة عبر تطبيق واتساب من وزير الصحة اللبناني يطلب أدوية ومستلزمات صحية معينة من أجل مكافحة الكوليرا».

إمداد لبنان بكل ما يريده

وتابع: «قرأت الرسالة، وبشكل لا شعوري توجهت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقلت له أنا بحاجة، والله لم تأخذ أكثر من ربع ساعة، بعدها أُخبرت بأن أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي هي إمداد لبنان بكل ما يريده، وخلال أقل من أسبوع تم دعم لبنان بـ27 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية بطائرة حربية خاصة إلى مطار بيروت، نحن أشقاء ونحتاج إلى ممارسة هذه الأخوة، وأنا أراها حقيقة متمثلة في سلوك مصر».